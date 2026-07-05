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СБУ завдала серії ударів по об'єктах логістики і складах росіян на окупованих територіях

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Військові підрозділу "Альфа" Служби безпеки України, задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях, повідомляє пресслужба СБУ.

"У результаті комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, оператори СБУ знищили пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області, склади пально-мастильних матеріалів в Криму та важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.

"СБУ щодня скорочує бойовий потенціал російської армії – не лише на передовій, а й у тилу ворога. Окрема наша увага сконцентрована на тимчасово окупованих територіях, де ми послідовно знищуємо все, що дозволяє ворогу воювати: склади боєприпасів, пальне, логістичні маршрути, зв’язок та інфраструктуру управління військами", – прокоментував очільник СБУ Євгеній Хмара.

Зазначається, що окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області. Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

"Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення", – наголосили в СБУ.

#сбу #цілі #ураження
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