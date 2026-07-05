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Костянтинівка лишається під контролем Сил оборони – ЦПД

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Костянтинівка лишається під контролем Сил оборони – ЦПД

Костянтинівка залишається під контролем українських сил, заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Костянтинівка залишається під контролем СОУ. Окремі штурмові групи росіян продовжують помирати", – написав Коваленко в телеграм-каналі.

Як повідомлялось, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що інформація про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка не відповідає дійсності.

"За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін", лінії бойового зіткнення системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього", – наголосив речник Генштабу в суботу зранку.

Президент України Володимир Зеленський у суботу також заперечив захоплення Костянтинівки, і навіть запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіні зустрітись в цьому місті. "Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – наголосив глава держави.

#контроль #цпд #костянтинівка #сили_оборони
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