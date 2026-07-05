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На Донеччині за добу одна людина загинула, шестеро поранені, серед них дитина – поліція

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На Донеччині за добу одна людина загинула, шестеро поранені, серед них дитина – поліція
Фото: Нацполіція

За 4 липня поліцейські зафіксували 1147 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Біленьке, Олександрівка, село Очеретине. Руйнувань зазнали 19 цивільних об’єктів, з них 5 житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

Так, ворожий FPV-дрон поцілив у цивільне авто в Дружківці – одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

На Краматорськ ворог спрямував "КАБ-250" та дрони – 5 цивільних осіб травмовані, серед них дитина. Пошкоджено автовокзал, супермаркет, кафе, СТО, медичний заклад, автомагазин, підприємство, цивільний автомобіль.

Слов’янськ війська рф атакували трьома БпЛА "Гербера" – пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль та автобус.

Внаслідок ворожих ударів  у Олександрівці пошкоджено багатоквартирний будинок, в Очеретиному – об’єкт інфраструктури, у Біленькому та Білозерському – приватні оселі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликали жителів регіону не виїздити самостійно неперевіреними маршрутами, оскільки ворог розстрілює цивільні авто.

"Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя", – наголосили правоохоронці.

#донецька_область #обстріли
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