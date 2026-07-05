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Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки департаменту охорони культспадщини КМДА не набрала необхідних голосів

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Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки департаменту охорони культспадщини КМДА не набрала необхідних голосів
Фото: https://petition.kyivcity.gov.ua/

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити Марину Соловйову з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації (КМДА) не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 6 травня і станом на 5 липня вона набрала лише 1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"В порушення вимог закону "Про місцеве самоврядування" та закону "Про державну службу", принципів публічності та прозорості прийняття управлінських рішень – директор Департаменту культспадщини Марина Соловойова закрила доступ до громадськості та преси до засідань профільного Департаменту. В закритому режимі Департамент почав приймати рішення, що суперечать меті його створення та обов’язкам прокладених на його працівників", – йшлося в тексті петиції.

З огляду на це, автор петиції просив: звільнити Соловйову з посади; зробити засідання департаменту публічними та відкритими; провести незалежний аудит попередньої діяльності департаменту; призначити нового керівника через відкритий публічний конкурс; розробити правила охорони культурної спадщини Києва та надати додатковий охоронний статус цінній історичній забудові.

Як повідомлялося, 18 серпня 2025 року петиція на сайті Київради із закликом звільнити Соловйову з посади директорки департаменту охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну для розгляду кількість голосів, але столична влада відхилила петицію.

#департамент #культурна_спадщина #соловйова #петиція
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