Десятеро людей, серед них четверо поліцейських, поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини – поліція

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області поранення дістали десятеро людей, серед яких четверо працівників поліції, повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними поліції, у Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала 65-річна місцева жителька. Жінка самостійно звернулася до лікарні, де у неї діагностували струс головного мозку та госпіталізували.

"Пізніше посеред дня російські військові здійснили танковий обстріл населеного пункту, під час якого пошкодили службовий автомобіль поліції. Четверо поліцейських отримали контузії", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Херсоні FPV-дрон атакував житловий квартал. Внаслідок вибуху пошкоджено два багатоквартирні будинки, а 29-річний чоловік дістав осколкові поранення спини. Постраждалого доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.