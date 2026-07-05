Сили безпілотних систем уразили за добу 1518 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили 1518 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.

Згідно з повідомленням, серед уражених цілей: 313 одиниць особового складу, з яких 155 – ліквідовано; 52 точки вильоту БпЛА; 23 засоби РЕБ; 118 одиниць автомобільної техніки; 10 артилерійських систем; 352 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку липня (01-04.07) підрозділами угруповання СБС уражено 6422 цілі противника, з них 1260 – особового складу противника", – повідомили СБС.