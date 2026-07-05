ЦПД: виробництво аміачної селітри в РФ знизилося на 9% на тлі українських далекобійних ударів

У Росії зафіксовано скорочення виробництва аміачної селітри на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) з посиланням на дані росстату, пов’язавши це з наслідками українських далекобійних ударів.

За інформацією ЦПД, лише у травні падіння виробництва аміачної селітри становило 14% у річному вимірі, що стало найгіршим показником від початку року.

"Аміачна селітра – продукція подвійного призначення. Вона є не лише важливим для російського АПК добривом, але й може використовуватися для потреб російського ВПК", – йдеться в повідомленні.

У ЦПД також звернули увагу, що офіційно в РФ пояснюють скорочення виробництва добрив "позаплановими ремонтами". Водночас, за даними Центру, цей термін російська пропаганда використовує для позначення наслідків українських ударів. Зокрема, нещодавно під удар потрапив хімічний комбінат "Азот" у Тульській області, який є одним із найбільших виробників хімічної продукції для російського ВПК.

"Падіння виробництва в хімпромі РФ – ще одне свідчення ефективності українських далекобійних ударів. І хоча пропагандисти РФ намагаються робити вигляд, що українські БпЛА не несуть суттєвої шкоди, навіть офіційна статистика свідчить про прямо протилежне", – зазначили в Центрі протидії дезінформації.