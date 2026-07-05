Дві жінки постраждали внаслідок ворожого удару по Вільнянській громаді – ОВА

Дві жінки віком 93 та 68 років звернулися по медичну допомогу після ворожого удару по Вільнянській громаді Запорізької області вранці неділі, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вільнянська громада під ворожим ударом. Попередньо, є поранені. Під завалами можуть перебувати люди", – написав Федоров у Телеграм.

Згодом очільник ОВА уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.

"Попередньо, дві людини поранено. Жінки 93-х та 68-ми років звернулись за допомогою до медиків", – зазначив Федоров.