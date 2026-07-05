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Сили оборони у червні уразили понад 200 тис. ворожих цілей, майже 28 тис. окупантів ліквідовано або важко поранено – Федоров

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Сили оборони у червні уразили понад 200 тис. ворожих цілей, майже 28 тис. окупантів ліквідовано або важко поранено – Федоров
Фото: Генштаб ЗСУ

Понад 200 тис. ворожих цілей було уражено Силами оборони України у червні, при цьому українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 тис. російських окупантів, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За словами міністра, протягом червня кількість ударів по логістиці противника продовжувала зростати. Крім того, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей на відстані понад 50 км від лінії бойового зіткнення.

Федоров також повідомив, що у червні значно зросла інтенсивність ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму.

За його словами, основним напрямом роботи залишається ураження логістики противника. Знищення складів, транспорту та маршрутів постачання зменшує можливості ворога забезпечувати свої підрозділи.

"У червні українські військові ліквідували або важко поранили майже 28 000 окупантів. Також у червні маємо рекордні результати одразу в кількох напрямах: уразили рекордну кількість артилерії противника; перехопили 49 575 ворожих крил та коптерів – це найкращий результат за весь час; встановили абсолютний рекорд за ураженням автомобільної та мототехніки ворога", – інформує міністр оборони в Телеграм-каналі.

За словами Федорова, кожне з цих уражень верифіковане на відео.

"єБали дають змогу бачити поле бою в режимі реального часу. Це допомагає швидко визначати ефективні рішення та масштабувати їх на все військо", – зазначив Федоров.

#федоров #досягнення #червень #сили_оборони
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