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Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають у п'яти районах Запоріжжя, загалом пошкоджено 42 житлові будинки

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Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають у п'яти районах Запоріжжя, загалом пошкоджено 42 житлові будинки
Фото: Запорізька ОВА

У п’яти районах Запоріжжя тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, внаслідок якої пошкоджено 42 житлові будинки, зокрема сім багатоквартирних і 35 приватних, а також нежитлові будівлі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вибуховою хвилею в пошкоджених будівлях понівечено вікна, балкони та покрівлі.

"Фахівці допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та усувати першочергові наслідки атаки. Станом на ранок проведено роботу у 5 багатоквартирних будинках, 12 будинках приватного сектору та нежитлових будівлях. Частину матеріалів уже передано людям для самостійного проведення робіт", – зазначив очільник ОВА.

#запоріжжя #житловий_фонд #роботи #атака_рф
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