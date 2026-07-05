Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають у п'яти районах Запоріжжя, загалом пошкоджено 42 житлові будинки

У п’яти районах Запоріжжя тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки, внаслідок якої пошкоджено 42 житлові будинки, зокрема сім багатоквартирних і 35 приватних, а також нежитлові будівлі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вибуховою хвилею в пошкоджених будівлях понівечено вікна, балкони та покрівлі.

"Фахівці допомагають мешканцям закривати вибиті вікна та усувати першочергові наслідки атаки. Станом на ранок проведено роботу у 5 багатоквартирних будинках, 12 будинках приватного сектору та нежитлових будівлях. Частину матеріалів уже передано людям для самостійного проведення робіт", – зазначив очільник ОВА.