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Троє загинули, ще 8 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

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Троє загинули, ще 8 постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 22 населених пунктах області, є загиблі та постраждалі, у тому числі 10-місячна дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали жінки 45, 22, 60 років та 10-місячна дівчинка; у с. Велетень Зміївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 48 і 52 років; у сел. Великий Бурлук постраждав 54-річний чоловік; у с. Лозова Вовчанської громади одна людина загинула (дані уточнюються), постраждав 32-річний чоловік; у с. Веселе Липецької громади загинув 69-річний чоловік; у с. Довжанка Вільхуватської громади загинув 55-річний чоловік", – написав Синєгубов у Телеграм-каналі.

#харківська_область #обстріли
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