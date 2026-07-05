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Залужний привітав військовослужбовців ВМС ЗСУ з професійним святом, відзначивши їхній внесок у збереження України як морської держави

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Залужний привітав військовослужбовців ВМС ЗСУ з професійним святом, відзначивши їхній внесок у збереження України як морської держави

Колишній головнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний привітав військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ з Днем Військово-морських сил України, подякувавши їм за адаптацію до сучасної війни, відзначивши їхній внесок у збереження України як морської держави та наголосивши на визначальній ролі військових моряків у протидії російській агресії.

Залужний зазначив, що військові моряки змогли адаптуватися до сучасної війни та перейти до концепції асиметричних дій, яку, за його словами, нині вивчають провідні морські держави світу.

"З великою гордістю хочу привітати вас сьогодні з вашим днем. Ви змогли адаптуватися до сучасної війни і перейти до концепції асиметричних дій, яку зараз вивчають провідні морські держави світу", – наголосив Залужний у зверненні, поширеному ранком неділі у соціальній мережі Facebook.

Окремо він подякував військовослужбовцям за квітень 2022 року, наголосивши, що їхня відвага стала запорукою стійкості України та безпрецедентно посилила її волю до перемоги. За словами Залужного, інженери, військові та цивільні моряки тоді використали чи не єдиний шанс, унаслідок чого було знищено флагман Чорноморського флоту РФ.

"Саме ви зберегли Україну як морську державу і вперто далі розвиваєте її спроможності на морі. Так тримати! Нам ще буде важко, але точно ніколи вже не буде соромно. Слава Україні!" – наголосив Залужний.

 

#залужний #вмс #свято
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