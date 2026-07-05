Бруклінський міст ненадовго загорівся під час святкового феєрверку в Нью-Йорку – ЗМІ

Бруклінський міст у Нью-Йорку ненадовго загорівся під час святкового феєрверкового шоу Macy's 4th of July Fireworks Show з нагоди Дня незалежності США, повідомляє The New York Times.

За даними Департаменту поліції, займання, ймовірно, було спричинене феєрверками, пожежу оперативно ліквідували, інформації про постраждалих не надходило.

"На відеозаписах видно кілька осередків займання на мосту невдовзі після початку феєрверкового шоу Macy's 4th of July Fireworks Show у Нью-Йорку, одразу після 21:00. У Департаменті поліції повідомили, що інформації про постраждалих не надходило", – йдеться в повідомленні.

Через інцидент міст тимчасово закрили для автомобільного руху та пішоходів. Незадовго до 22:30 усі смуги залишалися заблокованими аварійними автомобілями, а ближче до 23:00 частина спецтехніки вже залишила міст.