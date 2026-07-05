ППО України збила 112 зі 125 ворожих БпЛА та три авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях

Сили оборони України у ніч на неділю знешкодили 112 з 125 безпілотників противника а також три авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання чотирьох ударних дронів на трьох локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, протирадіолокаційною ракетою Х-31 не досягла цілі", – йдеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 5 липня (з 18:00 04 липня) противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31 із акваторії Чорного моря, трьома керованими авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., 125 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ,– рф., Донецьк -ТОТ, Гвардійське -ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.