Ворог понад 10 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини, двоє людей поранені – ОВА

Російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та ракетами, внаслідок чого двоє людей дістали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Павлограді понівечені оселі й автівки. Постраждали двоє людей", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком неділі у Телеграм-каналі.

Окрім того, за словами Ганжи, у Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство.

У Кам'янському районі російські війська завдали удару по П'ятихатській громаді, де пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині під ударом перебували Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там пошкоджений приватний будинок.