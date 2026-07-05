За добу одна людина загинула, ще 16 поранені внаслідок російських атак на Запорізький район – ОВА

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинула одна людина, ще 16 зазнали поранень, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 283 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника ОВА, російські війська здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Веселянці, Григорівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новосолошиному, Лісному, Розівці, Різдвянівці, Залізничному, Омельнику, Микільському, Копанях, Широкому, Бабашах, Червоному Яру, Вільнянці, Рівному та Данилівці.

Крім того, 607 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Мар'ївку, Розумівку, Новоолександрівку, Семененкове, Роздолля, Богунівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля, Рибне та Преображенку.

Також зафіксовано 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук'янівському, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському та Верхній Терсі.

"257 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю", – інформують у Телеграм.