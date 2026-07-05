5 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

5 липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту.

Ще сьогодні День трудоголіка, День механічного олівця.

Православна церква вшановує День пам'яті Святого преподобного Атанасія Атонського.

День 1591 Російська агресія - Day 1591 Russian aggression

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

У першу неділю липня щороку всі причетні святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Започатковано наказом президента 12.06.2015 року.

Військово-Морські сили грають важливу роль у забезпеченні обороноспроможності держави. Вперше прапор України був піднятий на кораблях Чорноморського флоту 29 квітня 1918 року.

День працівників морського та річкового флоту

У першу неділю липня своє професійне свято відзначають працівники морського та річкового флоту. Встановлене указом Президента України від 12.06.2015. Основною метою запровадження професійного дня було відродження та розвиток національних історичних традицій морського співтовариства.

День трудоголіка

Щорічно у США 5 липня відзначається день трудоголіка. Метою святкування цієї дати є привернення уваги до проблеми трудоголізму, яка захоплює все більшу кількість дорослих людей. Щоб відрізнити трудоголізм від захоплення своєю справою, психологи радять пройти певні тести.

День механічного олівця

Механічний олівець - улюблений інструмент інженерів, архітекторів, художників та студентів здатний завдяки своїй точності та зручності забезпечувати постійну ширину лінії.

Винахід механічного олівця датується 16 століттям, але лише в 19-20 століттях його конструкція була вдосконалена, а комерційне виробництво набуло широкого розповсюдження. Механічний олівець став не лише практичним інструментом, а й виразником особистого стилю, з різноманітними варіантами — від недорогих одноразових моделей до вишуканих розкішних версій.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Івана Івановича Лободи (1926–2017), українського живописця;

90 років від дня народження Джеймса Александра Міррліса (1936–2018), шотландського економіста, лауреата Нобелівської премії в галузі економіки (1996). Дату народження подано за даними Нобелівського комітету; за іншими даними народився 05.06.1936 р.;

80 років від дня народження Герард'та Гофта (1946), нідерландського фізика, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1999);

30 років від дня народження Павла Бобрицького (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1939 рік - У Миколаєві здають в експлуатацію міську каналізацію;

1941 рік — У Кракові німецька поліція заарештувала і депортувала до Берліна провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру;

1965 рік - У м. Калуш (Івано-Франківська область) розпочав роботу хімічно-металургійний комбінат;

1965 рік - У Києві розпочинають будівництво нового житлового масиву Оболонь;

1974 рік - У м. Лозанна (Швейцарія) Українська РСР підписує Всесвітню поштову конвенцію;

1985 рік - Сергій Бубка перемагає на міжнародних змаганнях з легкої атлетики у стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см;

1994 рік - В Інституті підготовки кадрів Служби безпеки України відбувається перший випуск слухачів;

2014 рік - Українські війська звільняють місто Краматорськ та місто Слов'янськ від бойовиків "ДНР".

Церковне свято

День пам'яті Святого преподобного Атанасія Атонського

Народився Атанасій в 920 році в місті Трапезунт над Чорним морем у Малій Азії. Після закінчення навчання він став професором у Царгороді. Коли Атанасій познайомився зі святим Михаїлом Малеєном, то вступив до монастиря в Кимінаса, що в Бітинії. Згодом він потайки втік на гору Атон, де 961 року збудував перший монастир і став настоятелем 58 спільнот ченців.

Атанасій вів строге життя, суворо відокремившись від світу, Атанасій Атонський, батько упорядкованого чернечого життя на Атоні, помер у 1003 році.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Євсевій, Галактіон, Анатолій, Стефан, Єлизавета.

З прикмет цього дня:

Спекотно 5 липня — зима буде лютою; дощить — до тривалої негоди в липні; вранці почути грім — чекайте на короткий дощ і теплий день; на світанку туман — до доброго урожаю; захід сонця яскравий — найближчі дні буде тепла погода;

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