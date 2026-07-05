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Окупанти за добу втратили 1290 осіб та 462 од. спецтехніки – Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1290 окупантів, сім танків, 63 артсистеми, вісім бронемашин, 1628 БПЛА, а також 462 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 409 630 (+1 290) осіб, танків – 12 081 (+7) од, бойових броньованих машин – 24 878 (+9) од, артилерійських систем – 45 388 (+63) од, РСЗВ – 1 916 (+3) од, засоби ППО – 1 470 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 821 (+6) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 738 (+1 628) од, крилаті ракети – 4 847 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 116 106 (+462) од, спеціальна техніка – 4 385 (+0) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DUg81BdfY/

#генштаб #втрати #рф
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