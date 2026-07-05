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У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу застосування КАБів – ОВА

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Жителів Сум додатково інформуватимуть через гучномовці про безпосередню загрозу ударів керованими авіабомбами із закликом негайно пройти до укриття, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: "Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!"", – написав Григоров.

За його словами, відповідне рішення оперативно опрацювали спільно з військовими, громадою та відповідними службами.

Очільник ОВА наголосив, що додаткове оповіщення не замінює сигнал повітряної тривоги та повідомлення Повітряних сил, а є додатковим рівнем інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати та перейти в безпечне місце.

"Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця", – зазначив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2782

#загроза #каби #оповіщення #суми
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