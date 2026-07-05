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Китай посилив патрулювання берегової охорони у водах на схід від Тайваню – ЗМІ

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Берегова охорона Китаю розпочала нове патрулювання у водах на схід від Тайваню, заявивши про проведення "патрулів із правозастосування" в цьому районі, повідомляє Reuters.

"Військові Китаю майже щодня діють навколо Тайваню, який Пекін вважає своєю територією. Однак Китай почав використовувати свою берегову охорону для забезпечення своїх територіальних претензій у тому, що Тайвань називає "правовою війною", спрямованою на створення юридичного підґрунтя для китайських дій", – йдеться в повідомленні.

Берегова охорона Китаю заявила, що флот здійснюватиме "патрулі з правозастосування" в цьому районі та посилюватиме такі дії в тому, що Пекін називає своїми юрисдикційними водами.

Тайвань розцінив ці дії як незаконні. Рада у справах материкового Китаю заявила: "Китайські комуністи не мають суверенітету чи пов'язаних прав у водах на схід від Тайваню, не мають юрисдикції над цими водами, і жодне з його офіційних суден не має там жодних правоохоронних повноважень".

Берегова охорона Тайваню повідомила, що відстежує два китайські судна, які станом на середину ранку перебували за 54 морські милі на схід від Хуалянь.

За даними повідомлення, це вже другий випадок за місяць, коли Китай спрямовує судна берегової охорони у води біля східного узбережжя Тайваню. Раніше Пекін пояснював подібні дії відповіддю на переговори Японії та Філіппін щодо морських кордонів.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/china-launches-coast-guard-patrol-east-taiwan-despite-international-pushback-2026-07-04/?link_source=ta_first_comment&taid=6a4964fe858e4a0001d69e40&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook

#тайвань #китай #патруль #берег
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