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Зеленський доручив створити у складі ВМС ЗСУ бригаду протимінної боротьби – указ

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким доручив створити у складі Військово-Морських сил Збройних сил України бригаду протимінної боротьби.

Відповідний указ №585 від 4 липня 2026 року оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має невідкладно здійснити додаткові заходи з реалізації завдань Стратегії морської безпеки України щодо нарощування спроможностей Військово-Морських сил Збройних сил України, "вирішивши необхідні питання стосовно організації створення у складі Військово-Морських сил Збройних Сил України бригади протимінної боротьби".

Крім того, Міністерству оборони України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України доручено невідкладно здійснити заходи щодо створення у складі ВМС ЗСУ бригади протимінної боротьби.

Як зазначається в указі, рішення ухвалене "з метою забезпечення захисту національних інтересів України, ефективної протидії збройній агресії Російської Федерації проти України, реагування на загрози безпеці в акваторії Чорного моря, нейтралізації мінної загрози судноплавству та нарощування протимінних спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України".

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5852026-60289

#зсу #протимінна #указ #боротьба
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