Трамп: Європа, приймаючи злочинців із країн Третього світу, сама перетворюється на країну Третього світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа нібито перетворюється на країну Третього світу через прийом "злочинців" із відповідних країн, і стверджує, що європейські держави вже починають це усвідомлювати.

"Європа починає розуміти, що, приймаючи злочинців із країн Третього світу, вона сама перетворюється на країну Третього світу. Це відбувається дуже швидко, просто в одну мить. Мене обрали якраз вчасно!!!", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social.

Джерело: https://x.com/trumpdailyposts/status/2073533249956261962?s=46