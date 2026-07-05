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Трамп: Європа, приймаючи злочинців із країн Третього світу, сама перетворюється на країну Третього світу

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа нібито перетворюється на країну Третього світу через прийом "злочинців" із відповідних країн, і стверджує, що європейські держави вже починають це усвідомлювати.

"Європа починає розуміти, що, приймаючи злочинців із країн Третього світу, вона сама перетворюється на країну Третього світу. Це відбувається дуже швидко, просто в одну мить. Мене обрали якраз вчасно!!!", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social.

Джерело: https://x.com/trumpdailyposts/status/2073533249956261962?s=46

#трамп #думка #європа #сша
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