Сили оборони відбили з початку доби 236 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 236 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 173 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6008 дронів-камікадзе та здійснив 1837 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40761