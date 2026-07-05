Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони відбили з початку доби 236 ворожих атак – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело

З початку доби відбулося 236 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 суботи.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів із застосуванням 173 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6008 дронів-камікадзе та здійснив 1837 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Гуляйпільському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40761

#ворог #генштаб #війна #країна #атаки
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови з Трампом заявив про реальну перспективу завершення війни та домовленість продовжити діалог на саміті НАТО

Зеленський після розмови з Трампом заявив про реальну перспективу завершення війни та домовленість продовжити діалог на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональд Трамп, під час якої привітав його та американ…

Читати
Свириденко: 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни цьогоріч отримують повну компенсацію вартості житла

Свириденко: 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни цьогоріч отримують повну компенсацію вартості житла

Цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириден…

Читати
Завершено роботи на місці влучання у Дарницькому районі: загалом станом на сьогодні загинула 31 людина та 102 – травмовані

Завершено роботи на місці влучання у Дарницькому районі: загалом станом на сьогодні загинула 31 людина та 102 – травмовані

Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Загалом, станом на сьогодні, внас…

Читати