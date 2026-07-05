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РФ завдала щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю: пошкоджена багатоповерхівка, постраждали троє, серед них дитина

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Постраждала внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Запоріжжі
Постраждала внаслідок російської атаки багатоповерхівка у Запоріжжі | Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/43404

Російські війська завдали щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю, внаслідок чого зазнав пошкоджень багатоповерховий житловий будинок, постраждали троє людей, серед них дитина, а також уражено об'єкти критичної інфраструктури міста.

"Ворог завдав щонайменше п'яти ударів по Запоріжжю. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автостоянку", – наголосив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Окрім того, очільник ОВА повідомив, що внаслідок ворожого удару зруйновано стіну багатоповерхового житлового будинку з першого по п'ятий поверх: "Внаслідок ворожого удару зруйновано стіну багатоповерхового будинку з першого по п'ятий поверх. Також пошкоджено вікна та припарковані поруч автомобілі".

"Попередньо, травмовано трьох людей, серед них – одна дитина", – зазначив Федоров.

Згодом очільник ОВА повідомив, що удар також зачепив інфраструктуру міста.

"Внаслідок ворожої атаки постраждала критична інфраструктура міста", – додав він.

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/43403

https://t.me/ivan_fedorov_zp/43405

https://t.me/ivan_fedorov_zp/43406

#запоріжжя #постраждалі #багатоповерхівка #атака
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