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Батьківщину-мати на 250-річчя США освітили в кольори американського прапору

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Батьківщину-мати на 250-річчя США освітили в кольори американського прапору

Київський пам'ятник "Батьківщина-мати" ввечері у суботу був підсвічений у кольорах прапора США, щоб вшанувати 250-ту річницю незалежності Америки, ініціатором стала Американська торговельна палата (AmCham).

"Сьогодні у світі немає більш значущого місця для святкування свободи, ніж Київ. Підсвічуючи прапор США на історичному українському пам'ятнику "Батьківщина-мати", ми разом відзначаємо незалежність. Цей пам'ятник є символом мужності, стійкості та незламної оборони вільних людей", – прокоментував цю акцію президент AmCham Андрій Гундер.

"Київ стоїть, Україна стоїть, і американський бізнес стоїть разом з Україною", – додав він.

Гундер наголосив, що партнерство України та США робить нас сильнішими.
 

#україна #свято #сша
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