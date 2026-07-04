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У Миколаєві дві жінки зазнали гострої реакції на стрес після атаки "шахедом" – ОВА

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Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес унаслідок російської атаки ударним безпілотником на Миколаїв, повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на зараз відомо про двох постраждалих жінок. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці", – написав Кім у Телеграм.

Раніше він повідомляв: "Миколаїв. Ввечері росіяни знову атакували місто "шахедом"".

Джерела: https://t.me/mykolaivskaODA/22236

https://t.me/mykolaivskaODA/22235

#постраждалі #миколаїв #атака
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