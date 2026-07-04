Зеленський після розмови з Трампом заявив про реальну перспективу завершення війни та домовленість продовжити діалог на саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США Дональд Трамп, під час якої привітав його та американський народ із Днем незалежності США, а також обговорив ситуацію на фронті й дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

"Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі X.

Президент також висловив вдячність Сполученим Штатам за надану Україні допомогу.

"Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення ", – зазначив Зеленський.

До допису президент додав світлину, на якій монумент "Батьківщина-мати" підсвічений у кольори прапора Сполучених Штатів.

