Алкотестер не підтвердив стан сп'яніння в затриманого водія кросовера у справі про ДТП на Миколаївщині із 12 загиблими

Слідчі поліції затримали водія кросовера у справі про дорожньо-транспортну пригоду на Миколаївщині, внаслідок якої загинули 12 осіб, при цьому проведене за допомогою алкотестера освідування не виявило у нього стану алкогольного сп'яніння, повідомила пресслужба Національна поліція України.

За інформацією поліції, затримання проведено за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У водія також відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.

"Слідчі призначили низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини автопригоди", – йдеться у повідомленні, поширеному в соціальній мережі Facebook.

У поліції зазначили, що триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що у зв'язку з трагедією, 5 липня в місті оголошено днем жалоби. Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих та зазначив, що сім'ям загиблих і постраждалим надається вся необхідна допомога.

"Завтра, 5 липня, в місті оголошуємо день жалоби. Світла пам'ять. Це ще одне болюче нагадування: на дорозі треба бути максимально уважними. Навіть звичайний вихідний може обернутися трагедією", – зазначено в повідомленні мера.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський інформував, що внаслідок ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та вантажівки на автодорозі М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне загинули 12 осіб, шість людей отримали травми.

Джерела: https://www.facebook.com/share/p/1bb2yuxCp6/?mibextid=wwXIfr

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