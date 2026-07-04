Свириденко: 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни цьогоріч отримують повну компенсацію вартості житла

Цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час вручення в Одесі сертифікатів на житло ветеранам Одещини.

"В Одесі сьогодні мала честь вручити сертифікати на житло для ветеранів Одещини. Цього року повну компенсацію вартості житла отримують 2150 ветеранів з інвалідністю внаслідок війни", – наголосила Свириденко у дописі, поширеному Телеграм-каналі.

За словами прем'єр-міністра, власне житло є важливою складовою відновлення ветеранів та їхнього повернення до мирного життя після служби, тому уряд продовжує реалізацію відповідної програми.

"Завдання Уряду – розширювати цю програму. Власний дім – це основа для відновлення й повернення до мирного життя для наших людей після служби", – наголосила Свириденко.