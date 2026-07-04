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Кількість постраждалих через авіаудар РФ по Краматорську сягнула щонайменше п'яти осіб – ДСНС

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Кількість постраждалих через авіаудар РФ по Краматорську сягнула щонайменше п'яти осіб – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Щонайменше п'ятеро людей, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Краматорську, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Авіаудар по Краматорську: попередньо, щонайменше 5 людей постраждали, серед них – дитина!" – йдеться у повідомленні, оприлюдненому ввечері суботи у Телеграм.

За даними ДСНС, під російський удар потрапив торговельний заклад, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Під час ліквідації пожежі рятувальники неодноразово були змушені переходити в укриття через загрозу повторних ворожих атак.

"Попри смертельну небезпеку, вогнеборці ліквідували займання на площі 1300 кв.м", – інформують у відомстві.

Раніше зазначалося, що в результаті російського удару по торгівельному центру в середмісті Краматорська було поранено щонайменше трьох осіб, серед яких дитина 2015 року народження.

 

#краматорськ #постраждалі #тц
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