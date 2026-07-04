В Одесі відкрився третій в Україні центр Superhumans, який надає послуги протезування цивільним і військовим

Третій в Україні центр Superhumans відкрився в Одесі, він надаватиме послуги з реабілітації та протезування цивільним і військовим та є одним із лідерів серед 88 установ країни, що працюють у цій сфері, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"В Одесі також відкрився третій в Україні центр Superhumans, який задає рівень якості послуг реабілітації для всієї галузі. Він один з лідерів серед 88 установ по країні, які надають послуги протезування для цивільних і наших військових", – написала Свириденко у Телеграм.

За її словами, разом із президентом України Володимир Зеленський та першою леді Оленою Зеленською вона взяла участь у щорічній зустрічі спільноти Superhumans Reunion в Одесі. Учасниками заходу стали ветерани й ветеранки, а також цивільні дорослі та діти, які після поранень повернулися до активного життя.

"Дякую кожному і кожній, хто захищав і продовжує захищати нашу державу. Наш обов'язок – бути поруч не лише під час служби, а й після повернення до цивільного життя", – зазначила прем'єр-міністр.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників щорічної зустрічі Superhumans Reunion 2026 подякував усім, хто підтримує українців, ветеранські спільноти та розвиток реабілітації і протезування.

"Все це разом велика історія боротьби за життя. Битви, у якій небажання здатися перемагає. І у нашій суперкраїні є наші суперлюди. Ті, хто не здається, хто долає, хто повертається до життя і перепливає Атлантику та Босфор, підкорює гірські вершини, створює ветеранські бізнеси, виграє "Танці з зірками", пробігає марафони, створює родини і стає батьками – і вчить наступне покоління того, що українці сильні. Ми пишаємось кожним і кожною з вас. Ми дякуємо вам усім і кожному, хто поруч з вами і хто допомагає", – наголосив президент.