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Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і відзначив державними нагородами захисників та медиків

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, поспілкувався із захисниками та відзначив їх, а також медиків, які рятують життя військових, державними нагородами.

За словами президента, він поспілкувався із захисниками, які воювали на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпровщині, а також брали участь в обороні Кінбурнської коси та порту Одеси.

"Дякую кожному за службу та захист України", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Президент також повідомив, що під час візиту зустрівся з медиками, які рятують життя українських військових. За його словами, вони проводять складні операції, надавали хірургічну допомогу в умовах бойових дій, евакуйовували поранених і робили все можливе, щоб зберегти життя українських захисників.

Він подякував медикам за їхню роботу та відзначив їх державними нагородами.

"Дякую всім, хто захищає Україну, і кожному й кожній, хто бореться за життя наших воїнів", – наголосив Зеленський.

 

#одеса #нагородження #захисники #президент
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