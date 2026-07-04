Зеленський в Одесі відвідав поранених військових і відзначив державними нагородами захисників та медиків

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Одеси відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію після поранень, поспілкувався із захисниками та відзначив їх, а також медиків, які рятують життя військових, державними нагородами.

За словами президента, він поспілкувався із захисниками, які воювали на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпровщині, а також брали участь в обороні Кінбурнської коси та порту Одеси.

"Дякую кожному за службу та захист України", – написав Зеленський у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Президент також повідомив, що під час візиту зустрівся з медиками, які рятують життя українських військових. За його словами, вони проводять складні операції, надавали хірургічну допомогу в умовах бойових дій, евакуйовували поранених і робили все можливе, щоб зберегти життя українських захисників.

Він подякував медикам за їхню роботу та відзначив їх державними нагородами.

"Дякую всім, хто захищає Україну, і кожному й кожній, хто бореться за життя наших воїнів", – наголосив Зеленський.