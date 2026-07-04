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Троє жінок госпіталізовані після удару російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА

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Троє жінок госпіталізовані після удару російського БпЛА по АЗС у Сумах – ОВА

Унаслідок удару російського безпілотника по території автозаправної станції в Сумах трьох постраждалих жінок госпіталізували, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Персонал автозаправної станції був завчасно попереджений про загрозу, попередив відвідувачів та залишив територію. Унаслідок атаки працівники АЗС не постраждали.

"Трьох постраждалих жінок госпіталізували. Їм надають необхідну допомогу. Персонал АЗС був вчасно попереджений про загрозу. Працівники попередили відвідувачів і покинули територію. Персонал автозаправної станції не постраждав", – зазначив Григоров у Телеграм-каналі ввечері суботи.

 

#постраждалі #азс #атака #суми
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