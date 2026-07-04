Завершены работы на месте попадания в Дарницком районе: всего по состоянию на сегодня погиб 31 человек, 102 — ранены

Завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания снаряда в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе Киева. Всего, по состоянию на сегодня, в результате российской атаки 2 июля погиб 31 человек и 102 получили травмы, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Останки тел, обнаруженные в ходе проведения работ, переданы сотрудникам Национальной полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении в Телеграме.

"Всего, по состоянию на сегодня, в результате российского нападения 2 июля погиб 31 человек и 102 получили травмы", — сообщили в ГСЧС.