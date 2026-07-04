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Завершено роботи на місці влучання у Дарницькому районі: загалом станом на сьогодні загинула 31 людина та 102 – травмовані

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Завершено роботи на місці влучання у Дарницькому районі: загалом станом на сьогодні загинула 31 людина та 102 – травмовані
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 – травмовані, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Рештки тіл, виявлені під час проведення робіт, передані працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у дописі у Телеграмі.

"Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 – травмовані", – повідомили у ДСНС.

 

#київ #жертви #обстріл
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