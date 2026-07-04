Російське міноборони, яке заявило про начебто захоплення Костянтинівки, пропонує 6 липня припинити обстріл міста

Міноборони Росії, яке заявило про начебто захоплення міста Костянтинівка на Донеччині, пропонує Україні з 12:00 до 18:00 6 липня припинити обстріл міста нібито для передачі тіл.

"Про своє рішення українській стороні проінформувати російське командування по каналах спеціальних служб до 12:00 (московський час) 5 липня 2026 року", – цитують росЗМІ військове відомство.

Як повідомлялось, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що інформація про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка не відповідає дійсності.

"За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін", лінії бойового зіткнення системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього", – наголосив речник Генштабу в суботу зранку.

Президент України Володимир Зеленський у суботу також заперечив захоплення Костянтинівки, і навіть запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіні зустрітись в цьому місті. "Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", – наголосив глава держави.