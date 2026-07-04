Зеленський: Війна Росії ніколи не має стати нормою

Росія намагається повернути політичний вплив, але її війна "ніколи не має стати нормою", заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

"(…) війна Росії ніколи, ніколи не має стати нормою. Росія докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв'язки та повернути політичний вплив", – сказав президент України.

Він зазначив, що Росія використовує медійний тиск і працює над дестабілізацією тих європейських голосів, які чесно говорять про цю війну, які хочуть сильнішої Європи.

Зеленський наголосив, що зі свого боку "ми робимо все можливе, щоб захистити Україну, всю Європу та європейський спосіб життя".

"Будь ласка, залишайтесь активними. Будь ласка, допоможіть нам повернути наших людей додому з російського полону – наших дітей, військовополонених, цивільних заручників, зокрема трьох представників ОБСЄ", – закликав президент.