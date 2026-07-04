Зеленський закликав ОБСЄ допомогти з укріпленням ППО і забезпеченням ракетами Patriot

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі з проханням допомогти реалізувати укріплення української ППО і забезпечення систем Patriot ракетами-перехоплювачами.

"Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку. Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю Українського народу", – йдеться у зверненні Зеленського, опублікованому у Телеграмі в суботу.

Президент наголосив, що України потрібно більше ППО, бо йдеться про щоденний захист життя.

"Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це", – звернувся Зеленський до учасників засідання ОБСЄ.

Він нагадав, що 4 липня День незалежності Америки. "І Америка разом із вільним світом може допомогти нам захистити нашу незалежність від російських убивць, від цього жахливого російського бажання знищувати людське життя. Будь ласка, продовжуйте й надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО", – сказав президент.

"Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя", – закликав Зеленський.