Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважає успішним експеримент зі створення окремих медичних батальйонів універсального типу, які забезпечують медичну підтримку різних складових Сил оборони.

"Саме ці підрозділи сьогодні стають флагманами впровадження нових підходів у військовій медицині, зокрема застосування наземних роботизованих комплексів. Щомісяця зростає кількість успішних евакуацій поранених із використанням НРК", – написав він на своїй сторінці у Facebook по результатам щомісячної наради з питань військової медицини.

За інформацією Сирського, наступний крок – створення окремого медичного батальйону у складі кожного армійського корпусу.

"Це дозволить забезпечити безперервну систему медичної підтримки військ у межах смуги відповідальності корпусу та значно підвищить оперативність евакуації й надання допомоги", – пояснив він.

Разом із тим маємо й надалі нарощувати спроможності військової медицини та зробити все можливе, щоб кожен військовий медик був забезпечений сучасним обладнанням, транспортом, засобами захисту й усім необхідним для виконання своїх завдань, зазначив головком.