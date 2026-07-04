Ворог атакував Дніпропетровщину БпЛА, артилерією і ракетами: 9 людей поранено

Дев’ятеро людей дістали поранень у Дніпропетровській області, яку ворог понад 20 разів ворог атакував безпілотниками, артилерією і ракетами.

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграм, у Дніпровському районі понівечене підприємство, виникли пожежі. "Поранені четверо людей. 22-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Чоловіки 28, 32 та 63 років лікуватимуться амбулаторно", – написав він.

На Нікопольщині пошкоджені торгівельний павільйон, багатоквартирні будинки, приватні оселі, автомобілі.

"Постраждали п’ятеро людей. Це чоловіки 52 і 64 років та жінки 44, 47 і 75 років. Усі лікуватимуться амбулаторно", – повідомив Ганжа.

У Кам’янському районі понівечена інфраструктура, йдеться у дописі.