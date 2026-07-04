Зеленський оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів

Президент України Володимир Зеленський в Одесі оголосив про створення нової бригади протимінних кораблів, яка буде діяти на морі та за потреби допоможе партнерам гарантувати безпеку, повідомила його пресслужба.

"У цьому наша перевага перед багатьма в Європі: ми можемо наш український досвід, фаховість, військову експертизу зробити основою нових гарантій безпеки для тих, хто допомагав і допомагає нам", – зауважив глава держави.

Як повідомлялось, напередодні Дня Військово-морських сил ЗСУ, яке відзначають у першу неділю липня, Зеленський побував в Одесі.