УЧХ підтримав постраждалих після російських атак на Суми

Український Червоний Хрест (УЧХ) підтримав постраждалих після чергових російських атак на Суми.

"Команда загону швидкого реагування Сумської обласної організації та волонтери Сумської міськрайонної організації Українського Червоного Хреста оперативно надали допомогу жителям Сум, які постраждали внаслідок чергового російського обстрілу", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери на трьох локаціях видавали мешканцям гуманітарну допомогу для проведення першочергового тимчасового ремонту пошкоджених осель – OSB-плити та брезент (тарпаулін), щоб люди могли закрити вибиті вікна й двері.

Понад 30 домогосподарств отримали практичну допомогу: там, де мешканці не могли впоратися самостійно, а комунальні служби були перевантажені, волонтери Українського Червоного Хреста власноруч виконували першочергові ремонтні роботи.

Допомога надавалася за підтримки Данського Червоного Хреста.

Як повідомлялося, 3 липня російські війська завдали по Сумах масованого авіаційного удару п’ятьма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки четверо загиблих, 33 поранені. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.