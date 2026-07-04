Зеленський повідомив про рішення створити в Одесі нову Академію Військово-морських сил

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення в Одесі Академії військово-морських сил.

"І сьогодні саме до цьогорічного Дня військово-морських сил України і як знак шани і вдячності нашим ВМС я ухвалив рішення на розвиток Військово-морських сил України – на розвиток нашої Одеси – рішення про створення у нас в Одесі своєї сильної нової Академії військово-морських сил", – написав президент у Телеграмі в суботу.

Він зазначив, що є така потреба наших ВМС, є відповідна спроможність і є бажання молоді служити Україні і захищати Україну.

В тексті указу президента від 4 липня, зокрема йдеться: "Кабінету міністрів України забезпечити в установленому порядку вирішення питання створення Військово-морської академії як вищого військового начального закладу на базі Інституту Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

Зеленський також повідомив, що перебуваючи в Одеській області напередодні Дня ВМС відзначив воїнів, які захищають Україну у складі Військово-морських сил. "Вручив бойовий прапор та стрічки "За мужність та відвагу" військовим частинам ВМС", – деталізував він.

З 2015 року День ВМС ЗСУ відзначається в першу неділю липня.

Після незаконної анексії РФ Криму в 2014 році Академію ВМС ім. П. С. Нахімова було передислоковано до Одеси та переформовано на Інститут Військово-Морських Сил. Цей інститут є структурним підрозділом Національного університету "Одеська морська академія". Це єдиний вищий військовий навчальний заклад в Україні, який готує офіцерів для флоту.

Також у місті розташована Військова академія (м. Одеса), яка готує фахівців для інших родів військ (зокрема, морської піхоти та Десантно-штурмових військ).