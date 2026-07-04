Росіяни ударили по торгівельному закладу в Краматорську: 3 поранених, серед них дитина

Російські окупанти близько 16-ї години ударили по торгівельному закладу в середмісті Краматорська: щонайменше 3 людини поранені, серед них дитина 2015 року народження.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Телеграм, росіяни обстріляли звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах.

"Саме по таких місцях росіяни б’ють свідомо – щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово. За кожен такий удар буде відповідальність", – йдеться у дописі.