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Лісову пожежу на Житомирщині ліквідували за 4 дні – ДСНС

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Лісову пожежу на Житомирщині ліквідували за 4 дні – ДСНС
Фото: Ліси України

Рятувальники ліквідували лісову пожежу в Коростенському районі Житомирської області, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій

"З вогняною стихією разом із працівниками лісового господарства боролися 4 дні! Роботи ускладнювали висока температура повітря, вітер, а також повалені дерева, які обмежували доступ до окремих осередків займання", – йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

Під час ліквідації за допомогою БпЛА моніторили територію, щоб не допустити повторного поширення вогню, додали у ДСНС.

#житомирщина #дснс #пожежі
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