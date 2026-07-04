Лісову пожежу на Житомирщині ліквідували за 4 дні – ДСНС

Рятувальники ліквідували лісову пожежу в Коростенському районі Житомирської області, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій

"З вогняною стихією разом із працівниками лісового господарства боролися 4 дні! Роботи ускладнювали висока температура повітря, вітер, а також повалені дерева, які обмежували доступ до окремих осередків займання", – йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

Під час ліквідації за допомогою БпЛА моніторили територію, щоб не допустити повторного поширення вогню, додали у ДСНС.