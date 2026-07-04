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Зеленський побував на Одещині, головна увага – посиленню ППО

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Зеленський побував на Одещині, головна увага – посиленню ППО
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав Одеську область.

Як повідомив глава держави у Телеграмі, поїздка розпочалася з координаційної наради з командуванням Військово-морських сил Збройних сил України щодо безпекових питань Південного регіону.

"Головна увага – протидії постійним російським атакам з повітря "шахедами" і ракетами, готовності протистояти загрозам у морі. Також нашим дипстрайкам, посиленню систем зв’язку, протимінному захисту та підготовці й забезпеченню воїнів морської піхоти", – йдеться у дописі.

Крім того, було обговорено збільшення кількості гелікоптерів для посилення протиповітряної оборони в регіоні для протидії дронам.

"Військові представили технічні ударні спроможності ВМС: ракетні комплекси "Нептун" і "Гарпун", новітні безпілотники та торпеди. Під час наради визначили, що ще потрібно для посилення бойових можливостей ВМС", – повідомив президент.

#одещина #ппо #зеленський
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