Українська дитина, чия мама померла в Чехії, возз'єдналася з батьком в Україні – омбудсман

Українська дівчинка, чия мама померла в Чехії у 2025 році, возз’єдналася з батьком в Україні, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

У дописі в телеграм-каналі омбудсман розказав історію дитини, яка була змушена виїхати до Чехії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Та у грудні 2025 року її життя змінилося назавжди – раптово померла мама. У цей непростий час дитина не залишилася сама: про неї тимчасово подбали небайдужі громадяни Чехії", – розповів Лубінець.

До українського омбудсмана звернувся батько дівчинки з проханням допомогти повернути доньку в Україну.

"Працівники Офісу омбудсмана спільно з Національною соціальною сервісною службою України та компетентними органами Чехії розпочали кропітку роботу, щоб пройти всі необхідні юридичні та організаційні процедури. Шість місяців тривали перемовини, оформлення документів і погодження кожного кроку", – йдеться у дописі.

Зараз дівчинка вже в Україні – поруч із батьком. "На неї також чекали бабуся, рідні тітки та вся велика родина, яка не припиняла вірити в цей день", – зазначив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що ця історія вкотре доводить: коли державні органи різних країн працюють разом заради найкращих інтересів дитини, навіть найскладніші справи знаходять своє вирішення.

Він, зокрема, подякував організації Save the Children (Врятуймо дітей) в Україні і соціальній службі Чеської Республіки за професійну співпрацю й ефективну взаємодію.