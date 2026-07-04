Зеленський привітав США з 250-річчям незалежності: Америко, дякую! Якщо разом, то точно досягнемо миру

Президент України Володимир Зеленський привітав США з 250-річчям незалежності.

"Ми дуже цінуємо підтримку Сполучених Штатів, і особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України. Американська зброя, від "джавелінів", які Президент Трамп вирішив передати Україні, до "петріотів", які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій", – йдеться у привітанні, опублікованому в Телеграмі президента України.

Зеленський зазначив, що українці добре знають ціну словам. "Коли ми звертаємось до Америки по "петріоти", ми віримо, що цінності поваги до життя і людей, які 250 років тому спрацювали, спрацюють і зараз".

Він наголосив на потребі світу у такому лідерстві, яке гарантує свободі й життю захист.

"Я бажаю Америці щасливого 4 липня, Президенту Америки і всім американцям – тільки успіхів, а нам усім у світі, хто Америку цінує, – плідної співпраці", – йдеться у дописі.

Зеленський побажав, щоб мрії вільних людей завжди перемагали зло і ненависть від тих, хто хотів би знищити свободу.

"Америко, дякую! Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру! Вітаю з твоїм днем!", – йдеться у привітанні.