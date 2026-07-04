Ворог атакував шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині: 1 працівник загинув, 5 отримали поранення

Росіяни атакували 3 липня шахтоуправління ДТЕК в Дніпропетровській області: загинув працівник охоронної служби, ще п’ятеро працівників отримали поранення.

"Удар спричинив значні руйнування. Через знеструмлення на момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників. Усіх негайно евакуювали на поверхню", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі.

Наразі роботу підприємства зупинено. "Оцінюємо масштаби пошкоджень та готуємося до аварійно-відновлювальних робіт, щойно це стане можливим", – запевнили там.