На Миколаївщині поліцейські розшукали ймовірного винуватці ДТП з 12 загиблими

На Миколаївщині поліцейські розшукали водія кросовера, який імовірно спровокував ДТП з 12 загиблими та шістьма травмованими людьми, повідомила Нацполіція України у Телеграм.

Там нагадали, що в суботу вранці на автодорозі "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ" між селами Красне та Нечаяне сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажного автомобілю Volvo.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 49-річний водій та 8 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. З травмами різного ступеню тяжкості каретою швидкої медичної допомоги медики доставили до лікарні ще 9 громадян – 49-річного водія вантажівки та пасажирів мікроавтобуса віком від 15 до 67 років. Наразі відомо, що у лікарні померли ще троє громадян", – йдеться у повідомленні.

За даними свідків, автоаварія могла статись через порушення правил дорожнього руху водієм Nissan Murano, який рухався у зустрічному напрямку відносно мікроавтобуса, зазначили в Нацполіції.

"Правоохоронці організували спеціальну поліцейську операцію та розшукали водія кросовера, який ймовірно спровокував автопригоду та втік із місця події", – йдеться в дописі.